المجلس العسكري: متفائلون بنجاح الوساطة الاثيوبية

أعرب الفريق ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي عن تفاؤله بنجاح الوساطة الاثيوبية في الدفع بعملية التفاوض بين المجلس وقوي اعلان الحرية والتغيير الي الامام. مبينا ان الارضية التي تشكلت خلال الايام الماضية كفيلة بارجاع الحد الادني من الثقة لاستئناف التفاوض. واوضح كباشي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة مساء اليوم

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