ذكرت تقارير صحافية سعودية اليوم السبت، أن إدارة نادي الأهلي السعودي دخلت في مفاوضات لضم صانع الألعاب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا من فريق دي.سي يونايتد الأمريكي لكرة القدم. وأشارت صحيفة البلاد السعودية إلى أن أكوستا كان محط أنظار باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وينتهي عقد أكوستا (25 عاماً) مع ناديه الأمريكي بنهاية العام الحالي، ويتميز اللاعب بمهارة فائقة، وقد سبق له اللعب لصفوف إستوديانتيس دي لا بلاتا، وبوكا جونيورز.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقترب من ضم أكبر صفقاته الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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