شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قام اتحاد الجاليات السودانية بالمملكة المتحدة بوقفة احتجاجية، وكانت هذه الوقفة معنية بدول الشر الثلاثة( مصر الامارات السعودية)، حيث قام هذا الاتحاد بتسليم مذكرة لسفارات هذه الدول، يدعون هذه الدول عن التوقف عن دعم المجلس العسكري، وكانت شعارات بالسقوط للمجلس العسكري والدول الدعمة له… المادة السابقة الحرية والتغيير تنفي حدوث أي اختراق جديد لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي المقالة القادمة اسكات الكنداكات

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : اتحاد الجاليات السودانية يسلم مذكرة شجب وتنديد لسفارات دول الشر الثلاثة… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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