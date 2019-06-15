تدهور الحالة الصحية لـ(أبو هريرة حسين)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

زار وفد من المفوضية القومية لحقوق الإنسان بقيادة رئيسة المفوضية، حورية إسماعيل أمس الأول، معتقلي النظام السابق بسجن كوبر، ونوهت رئيسة المفوضية بسرعة استجابة المجلس لزيارة المعتقلين وأعلنت أن المفوضية ستصدر بياناً شاملاً للرأي العام حول الزيارة التي وصفتها بالإيجابية ونتائجها.

وأكدت حسب صحيفة الصيحة، أن جميع المعتقلين يتمتعون بصحة جيدة فضلاً عن الروح المعنوية العالية للرئيس السابق البشير، عدا وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم السابق أبو هريرة حسين الذي تدهورت حالته الصحية، حيث التزم المجلس العسكري بتحمل كافة نفقات علاجه داخل السودان أو خارجه – حسب المصدر.