- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
زار وفد من المفوضية القومية لحقوق الإنسان بقيادة رئيسة المفوضية، حورية إسماعيل أمس الأول، معتقلي النظام السابق بسجن كوبر، ونوهت رئيسة المفوضية بسرعة استجابة المجلس لزيارة المعتقلين وأعلنت أن المفوضية ستصدر بياناً شاملاً للرأي العام حول الزيارة التي وصفتها بالإيجابية ونتائجها.
وأكدت حسب صحيفة الصيحة، أن جميع المعتقلين يتمتعون بصحة جيدة فضلاً عن الروح المعنوية العالية للرئيس السابق البشير، عدا وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم السابق أبو هريرة حسين الذي تدهورت حالته الصحية، حيث التزم المجلس العسكري بتحمل كافة نفقات علاجه داخل السودان أو خارجه – حسب المصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر تدهور الحالة الصحية لـ(أبو هريرة حسين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.