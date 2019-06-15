لجنة الأطباء: شرعيتنا لا تنتظر اعترافاً من (العسكري)

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت لجنة أطباء السودان إن ثقتها في قواعدها هي أساس عملها الإعلامي والإحصائي فيما يلي الشهداء والمصابين. وجزمت اللجنة في بيان إن شرعيتها لا تنتظر اعترافاً من المجلس العسكري الذي يرتكب المجازر ويعترف بها على العلن – وفقاً للبيان.
وقالت اللجنة إن الإشارة بالباطل أن لجنة أطباء السودان المركزية تنتمي أو تأتمر بأمر جهة محددة، هي فتل في ذات حبل النظام الذي لم يسقط بعد. وأكدت اللجنة حسب صحيفة الإنتباهة، أن اعتراف المجلس بمقتل (61) شهيداً كافٍ لإسقاط المجلس واللجنة الأمنية ومحاكمة كل قادته.
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