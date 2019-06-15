وزير الإعلام الإريتري: نظام المخلوع البشير اتبع سياسة إقليمية متهورة بثت الفتنة في المنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إريتريا:

أكد وزير الإعلام الإريتري يماني جبرأب في بيانٍ أن نظام الرئيس المعزول عمر البشير في السودان اتبع سياسة إقليمية متهورة بثت الفتنة في المنطقة وتسببت في أضرار بالغة بالسودان ووحدته.

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واتهم البيان نظام البشير بدفع جنوب السودان إلى اختيار الانفصال وإدامة المشكلات في دارفور وكردفان والنيل الأزرق والشرق وغيرها من المناطق في السودان.

كما اتهم البيان النظام السابق بالتسبب في إضعاف الأحزاب السياسية وتقسيمها، وإفقار السودان وإدخاله في أزمة اقتصادية. وقال: (إن النظام المخلوع في السودان سعى إلى تثبيت نظام فاسد عمل على إيواء الإرهابيين من القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى، فضلاً عن دعمه حركة (الجهاد الإريتري) الذين تم تدريبهم في افغانستان والحركات الإرهابية الأخرى ضد ليبيا وتشاد ومصر). وأضاف أن نظام البشير جعل السودان نقطة انطلاق للتحالفات الإقليمية المدمرة في تأجيج النزاعات الإقليمية وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.