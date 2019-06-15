تفاصيل ميلاد حزب سوداني جديد بقيادة نظار قبائل

أعلن الناظر يوسف أحمد يوسف أبوروف ناظر عموم قبائل رفاعة الهوي رئيس اللجنة التمهيدية للحزب الاهلي السوداني إنطلاقة عمل الحزب اليوم رسميا مبيناً أن الحزب استوفي كل مطلوبات التسجيل لدي مجلس الأحزاب السياسية.

وأوضح في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم “السبت” أن الانضمام للحزب مفتوح لكل السودانيين في الداخل والخارج دون عزل أو إقصاء مؤكداً أن قيام الحزب لا يعد تسييسا للإدارة الأهلية باعتبار أن الإدارة الأهلية لها وجود وإمتدادات منذ عهد الحكم الانجليزي.

وأكد ناظر عموم قبائل رفاعة الهوي أن الحزب الأهلي السوداني لا علاقة له من قريب أو بعيد بالنظام البائد.

من جانبه أوضح الناظر أحمد أبوسن ناظر عموم الشكرية أن الحزب الأهلي السوداني حزب مستقل يضم كل شرائح المجتمع ويولي إهتماماً كبيراً بالشباب باعتبارهم الشريحة التي يقع عليها عبء التغيير مبيناً أن عضوية الحزب مطروحة لكل السودانيين.

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وترحم أبوسن علي الشهداء الذين راحوا ضحية أحداث فض الاعتصام وتمنى عاجل الشفاء للجرحى.

الي ذلك قال أحمد بشير البطحاني أمين أمانة الإعلام بالحزب بحسب وكالة السودان للأنباء أن تكوين الحزب ليس تسييسا للإدارة الأهلية وإنما الهدف هو الاستفادة من الهيكل الإداري للإدارة الأهلية ومن الأعراف والتقاليد التي تتمتع بها الإدارة الأهلية في السودان .

وأبان أن الحزب سيكون إضافة حقيقية للأحزاب والقوي السياسية لما يتمتع به من رصيد جماهيري كبير من كافة الفئات العمرية .

وقال إن الحزب يولي اهتماماً متعاظما لشريحة الشباب باعتبارهم سواعد مستقبل الوطن مشيراً إلي دورهم المحوري في قيادة الحراك الشعبي الذي أطاح بالنظام البائد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)