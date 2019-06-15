الأمين العام للجامعة العربية يصل الخرطوم بـ”الأحد”

يصل البلاد غداً الأحد الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط في زيارة رسمية للسودان .

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وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن السيد ابو الغيط سيجري خلال الزيارة مباحثات مع رئيس المجلس العسكري الفريق ركن عبدالفتاح البرهان يتناول خلالها تطورات الأوضاع في البلاد والجهود الرامية للوصول لتوافق وطني حول ترتيبات الفترة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي .

ومن المتوقع أن يجري أبو الغيط أيضاً مباحثات ولقاءآت مع القوى السياسية المختلفة في البلاد .

وتشير سونا – إلى وفد مقدمة من الجامعة العربية للبلاد كان قد وصل البلاد أمس الجمعة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)