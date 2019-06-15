الفنان “الفحيل” يتعرض لإجراءات عنصرية مع التجويع بألمانيا

كشف الفنان السوداني الشاب شريف الفحيل عن تعرضه للتحقيق والمضايقات التي وصفها بالعنصرية، بعد توقيفه لأكثر من ست ساعات، وذلك بمطار فرانكفورت بألمانيا قادماً إليها من كندا، وذلك بسبب جنسيته السودانية حسب إفادته.

وقال “الفحيل” حسب صحيفة المجهر، بأنه تعرض لهذه الإجراءات بجانب منعه من الطعام والشراب ومنعه من الدخول لألمانيا رغم حصوله على كل المستندات التي تثبت حقه في السفر والدخول وتمت إعادته إلى كندا.

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وأشار “الفحيل” الذي كانت تبدو عليه أثار البكاء والحزن – أشار إلى أنه يعيش حالة من الخوف والقلق على أسرته بالسودان التي انقطع عنها مؤخراً مطالباً السودانيين بدعم العصيان والتمسك بثورتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)