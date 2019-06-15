مأمون سوار الدهب يقوم بتفتيش ثوار أم درمان

أظهر مقطع فيديو الفنان الشاب “مأمون سوار الدهب” وهو يقوم بتفتيش الثوار بأحد شوارع أم درمان برفقة عدد من الشباب، وأظهر الفيديو “مأمون” وهو يقوم بتفتيش أحد الشباب قبل أن يطلب منه أفراد فريق التفتيش بفحص محتويات الحقيبة التي يحملها الشاب، ليضحك “مأمون” قبل أن يقر بأنه لا زال “تعلمجي” في التفتيش، ويطلب من الشاب فتح الحقيبة ليستجيب الشاب وسط روح جميلة وطيبة سادت الأجواء حسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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