الإنقاذ النهري تبحث عن جثث (4) ضخايا غرقوا نهاية رمضان

التاريخ: 15-يونيو-2019
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تكثف شرطة الإنقاذ النهري عملها لاستخراج جثامين أربعة ضحايا لقوا مصرعهم غرقاً قبالة شاطئ النيل بنهاية رمضان بأم درمان.
وكشفت مصادر أن أهالي الضحايا ما زالوا يبحثون عن جثث أبنائهم في أعقاب غرقهم في النيل عندما ذهبوا للاستحمام في رمضان حسب صحيفة المجهر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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