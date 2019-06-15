الإنقاذ النهري تبحث عن جثث (4) ضخايا غرقوا نهاية رمضان

التاريخ: 15-يونيو-2019 فى : حوادث 11 مشاهدة تكثف شرطة الإنقاذ النهري عملها لاستخراج جثامين أربعة ضحايا لقوا مصرعهم غرقاً قبالة شاطئ النيل بنهاية رمضان بأم درمان. Advertisements وكشفت مصادر أن أهالي الضحايا ما زالوا يبحثون عن جثث أبنائهم في أعقاب غرقهم في النيل عندما ذهبوا للاستحمام في رمضان حسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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