اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مقتل نظامي على يد مواطنين رجماً بالطوب ببورتسودان

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 15-يونيو-2019

36 مشاهدة

مقتل نظامي على يد مواطنين رجماً بالطوب ببورتسودان

لقى نظامي مصرعه رجماً بالطوب على يد مواطنين غاضبين وذلك بمنطقة سي لاند شمال شرق بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

 

Advertisements

ووفقاً لمصدر أن مجموعة من المواطنين كانت قد اعتدت على النظامي وانهالت عليه ضرباً بالطوب وصادفت إحداها رأسه مما تسبب في مقتله لاحقاً.

 

و فور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة وتدوين بلاغ بالحادث، وأوضح المصدر حسب صحيفة المجهر، أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية حيال الحادثة وأوقفت عدداً من المشتبه فيهم رهن التحقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل نظامي على يد مواطنين رجماً بالطوب ببورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا