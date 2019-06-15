مقتل نظامي على يد مواطنين رجماً بالطوب ببورتسودان

التاريخ: 15-يونيو-2019
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لقى نظامي مصرعه رجماً بالطوب على يد مواطنين غاضبين وذلك بمنطقة سي لاند شمال شرق بورتسودان بولاية البحر الأحمر.
ووفقاً لمصدر أن مجموعة من المواطنين كانت قد اعتدت على النظامي وانهالت عليه ضرباً بالطوب وصادفت إحداها رأسه مما تسبب في مقتله لاحقاً.
و فور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة وتدوين بلاغ بالحادث، وأوضح المصدر حسب صحيفة المجهر، أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية حيال الحادثة وأوقفت عدداً من المشتبه فيهم رهن التحقيق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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