نحر عامل ماء من الوريد للوريد وإلقاء جثته في العراء

التاريخ: 15-يونيو-2019 فى : حوادث 52 مشاهدة نفذ مجهولون جريمة قتل بشعة في حق عامل ماء بنحره من الوريد للوريد وإلقاء جثته في العراء وذلك بمدينة أربعات بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر. Advertisements ووفقاً لمصدر أن المتهمين قاموا بنحر عامل الماء وإلقاء جثته في منطقة خلوية. وأوضح المصدر حسب صحيفة المجهر، أن الجثة تم اكتشافها بعد مضي أيام من الحادث. وأضاف المصدر إن الشرطة اتخذت إجراءاتها القانونية وما زالت التحريات جارية حيال الحادثة للوصول للجناة ومعرفة دوافع وملابسات الحادثة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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