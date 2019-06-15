التاريخ: 15-يونيو-2019
52 مشاهدة
نفذ مجهولون جريمة قتل بشعة في حق عامل ماء بنحره من الوريد للوريد وإلقاء جثته في العراء وذلك بمدينة أربعات بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.
ووفقاً لمصدر أن المتهمين قاموا بنحر عامل الماء وإلقاء جثته في منطقة خلوية.
وأوضح المصدر حسب صحيفة المجهر، أن الجثة تم اكتشافها بعد مضي أيام من الحادث. وأضاف المصدر إن الشرطة اتخذت إجراءاتها القانونية وما زالت التحريات جارية حيال الحادثة للوصول للجناة ومعرفة دوافع وملابسات الحادثة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر نحر عامل ماء من الوريد للوريد وإلقاء جثته في العراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.