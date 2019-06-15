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المجلس العسكري يتراجع عن تسليم مقار “يوناميد” بدارفور للدعم السريع

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التاريخ: 15-يونيو-2019

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المجلس العسكري يتراجع عن تسليم مقار “يوناميد” بدارفور للدعم السريع

كشف مندوب السودان بالأمم المتحدة السفير عمر صديق عن صدور قرار من المجلس العسكري أمس بإخراج القوات النظامية من مقار بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور “يوناميد” التي تم تسليمها لحكومة السودان في بعض مناطق دارفور التي غادرتها البعثة.

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وقال “صديق” خلال جلسة لمجلس الأمن حسب صحيفة المجهر أمس، خصصت لدراسة التمديد لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور “يوناميد” لعام آخر، إن المجلس العسكري كان قد أصدر قراراً في مايو الماضي بأيلولة كل مقار بعثة “يوناميد” لقوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن المجلس عاد بالأمس وأصدر قراراً ألقى بموجبه القرار السابق، ولفت إلى أن السودان ملتزم بالاتفاقية الموقعة مع بعثة اليوناميد، والتي تشير إلى استغلال مقارها في مشروعات مدنية لفائدة المجتمعات المحلية في دارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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