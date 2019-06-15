الصادق المهدي يدعو لتوافق قومي للانتقال السلمي للسلطة

التاريخ: 15-يونيو-2019
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التقى رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي بمقر إقامته بالملازمين بحضور نائبة رئيس الحزب مريم الصادق بالمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، الذي تم تعيينه مؤخراً، إلى جانب القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالسودان ستيفن كوتسيس، وقد تناول اللقاء حسب صحيفة المجهر، تطورات الأوضاع في السودان وضرورة الخروج بالبلاد من الوضع الراهن عبر توافق قومي يفضي إلى الانتقال السلمي لمرحلة انتقالية يتفق عليها الجميع، كما تطرق اللقاء للدور الذي يمكن أن تلعبه الإدارة الأمريكية في هذا الصدد في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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