هيئة الإرصاد تتوقع هطول أمطار في (15) ولاية اليوم

التاريخ: 15-يونيو-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة توقعت وحدة الإنذار المبكر الهيئة العامة للإرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى بمعظم أنحاء البلاد، متوقعة هطول أمطار وغبار مثار في أجزاء متفرقة. Advertisements وقالت الوحدة في تقريرها حسب صحيفة المجهر، عن حالة الطقس خلال الـ(48) ساعة القادمة، إن درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ستوالي الانخفاض بمعظم أنحاء البلاد، متوقعة هطول أمطار وغبار مثار في أجزاء متفرقة من ولاية نهر النيل، الخرطوم، كسلا، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، كردفان الكبرى ودارفور الكبرى. ودعت الوحدة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة حيال الطقس المتوقع خلال اليومين المقبلين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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