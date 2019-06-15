(200) وكالة سفر تتنافس على (6) آلاف فرصة

طالبت شعبة وكالات السفر بنك السودان المركزي بتوفير نحو (4) آلاف ريال لكل حاج سوداني من حجاج القطاع الخاص، وتحويلها عبر القنوات الرسمية في حسابات المؤسسات السعودية العاملة في المجال لمقابلة الرسوم الخاصة بالحج.

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وكشف الأمين العام لشعبة وكالات السفر البلولة حامد حسب صحيفة السوداني، عن تقديم أكثر من (200) وكالة سفر حتى الآن للتنافس على (6) آلاف فرصة، وأكد التزام بنك السودان المركزي بتوفير (60) مليون دولار لحج هذا العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)