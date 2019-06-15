وضع بدائل للإنترنت في التقديم للحج

التاريخ: 15-يونيو-2019
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أكد مدير إدارة المعلومات بإدارة الحج والعمرة المهندس أحمد المبارك وضع بدائل للتقديم الإلكتروني لطلبات حج هذا العام 1440 والتي تبدأ يوم الاثنين القادم عبر مراكز ثابتة في أمانات الحكومات بالولايات ومراكز السجل المدني بالمحليات.
وقال في تصريح حسب صحيفة السوداني، إنه تمت كافة الاستعدادات بالتعاون مع إدارة المركز القومي للمعلومات وهيئة الاتصالات ومركز النيل للخدمات الإلكترونية لسد نقص انقطاع الإنترنت في البلاد بجانب إرسال رسائل نصية عبر الموبايل كبديل يسجل فيها الرقم الوطني وكود الولاية ووسيلة السفر التي يريد أن يسافر بها الحاج إلى المملكة.
وأضاف أنه تم تخصيص مركز اتصالات في إدارة الحج والعمرة على مدى 24 ساعة برقم 5900 للمساعدة في التقديم وربط الحالات حتى تتم القرعة بصورة سليمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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