وسيتولى ليوناردو، لاعب باريس سان جيرمان السابق، المسؤولية في النادي الفرنسي لولاية ثانية، بعد الأولى بين العامين 2011 و2013.
وسيكون ليوناردو (49 عاما)، في مهمة صعبة لتلبية رغبات توماس توخيل، مدرب "البي إس جي"، بضم لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وفي عهد هنريكي، نجح سان جيرمان في عقد صفقتين من العيار الثقيل، بضم كل من البرازيلي نيمار، والفرنسي الشاب كيليان مبابي، مقابل نحو 400 مليون يورو في صيف العام 2017، لكن عدم قدرته على تلبية طلبات توخيل، بضم لاعب وسط مدافع، وعدم التمديد لأدريان رابيو الذي سيصبح حرا مع نهاية هذا الشهر، أثرا كثيرا على صورة وسمعة البرتغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. ليوناردو مديرا رياضيا لسان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.