رسميا.. ليوناردو مديرا رياضيا لسان جيرمان

عين نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم، البرازيلي ليوناردو، مديرا رياضيا للنادي، بعد ساعات من الانفصال بالتراضي مع البرتغالي أنتيرو هنريكي.

وسيتولى ليوناردو، لاعب باريس سان جيرمان السابق، المسؤولية في النادي الفرنسي لولاية ثانية، بعد الأولى بين العامين 2011 و2013.

وسيكون ليوناردو (49 عاما)، في مهمة صعبة لتلبية رغبات توماس توخيل، مدرب "البي إس جي"، بضم لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي عهد هنريكي، نجح سان جيرمان في عقد صفقتين من العيار الثقيل، بضم كل من البرازيلي نيمار، والفرنسي الشاب كيليان مبابي، مقابل نحو 400 مليون يورو في صيف العام 2017، لكن عدم قدرته على تلبية طلبات توخيل، بضم لاعب وسط مدافع، وعدم التمديد لأدريان رابيو الذي سيصبح حرا مع نهاية هذا الشهر، أثرا كثيرا على صورة وسمعة البرتغالي.