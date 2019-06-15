السعودية تطالب "G20" برد "سريع وحاسم" على تهديد إمدادات الطاقة في خليج عمان

شدد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، على ضرورة الرد بشكل سريع وحاسم على الحادث الأخير في خليج عمان، حيث تعرضت ناقلتان للاستهداف من قبل جهة مجهولة.

وجاءت هذه التصريحات على لسان الوزير السعودي أثناء اجتماع وزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة العشرين "G20" المنعقد اليوم السبت بمدينة كارويزاوا اليابانية.

وقال الفالح، حسب تغريدة نشرتها وزارة الطاقة السعودية على حسابها الرسمي في "تويتر": "لابد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسة".

وكانت السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا قد ألقت المسؤولية على إيران في الحادث الذي جرى في خليج عمان الخميس الماضي، وهو الثاني من نوعه خلال نحو شهر، فيما ترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.