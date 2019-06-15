المجلس العسكري: تشكيل حكومة تصريف خلال أسبوعين

قال المجلس العسكري الانتقالي، سواء تم الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير أو لم يتم، سيعلن تشكيل حكومة تصريف أعمال خلال أسبوعين.
ونقلت مصادر صحفية عن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، أن المجلس لديه خيار الدعوة لانتخابات مبكرة وتم إرجاء ذلك لإتاحة المجال لجهود الوساطة.
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