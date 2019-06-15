قال النائب العام السوداني، مولانا الوليد محمود، إنه سيتم إحالة البشير للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.
وأَضاف النائب في تصريحات أوردتها "سكاي نيوز"، أن هناك عناصر في النظام السابق يواجهون اتهامات في 41 قضية جنائية.
وتابع: لم يتم إطلاق رصاص خلال فض الاعتصام في حضور النيابة العامة ولم تشارك في عملية الفض، موضحًا أنه لم تتم مناقشة فض الاعتصام معنا بل تمت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام: إحالة البشير للمحاكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.