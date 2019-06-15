النائب العام: إحالة البشير للمحاكمة

قال النائب العام السوداني، مولانا الوليد محمود، إنه سيتم إحالة البشير للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وأَضاف النائب في تصريحات أوردتها "سكاي نيوز"، أن هناك عناصر في النظام السابق يواجهون اتهامات في 41 قضية جنائية.

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وتابع: لم يتم إطلاق رصاص خلال فض الاعتصام في حضور النيابة العامة ولم تشارك في عملية الفض، موضحًا أنه لم تتم مناقشة فض الاعتصام معنا بل تمت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط.