أصيبت مواطنة ألمانية بإصابات خطيرة جراء تعرضها للطعن في مدينة طنجة الساحلية شمالي المغرب.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية "ماب" ومحطة "2 إم" المغربية التليفزيونية، أن الشرطة بدأت حملة ملاحقة للقبض على الجاني.
وحسب البيانات، فإن المهاجم والضحية على معرفة يبعضهما ولم تعلق الخارجية الألمانية على الواقعة، اليوم السبت، وحسب بيانات "2 إم"، تبلغ الضحية من العمر حوالي 50 عامًا.
ويعيش الجاني مع أحد المعارف والمرأة في شقة واحدة منذ حوالي شهر، وحسب المعلومات الأولية، دخل الجاني في شجار مع المرأة في الشارع، وحاول سرقة حقيبة يدها، وهاجمها بسكين.
وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر امرأة شقراء طريحة الأرض دون حركة، ولم يتسن التأكد من صحة الفيديو حتى الآن.
وقالت شاهدة عيان، لموقع "طنجة7" الإخباري، إن رجلًا ملتحيًا طعن المرأة في عنقها من الخلف.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة امرأة ألمانية تعرضت للطعن في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.