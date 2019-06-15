البشير يكثر من الضحكات والقفشات بـ"كوبر"

زار وفد من مفوضية حقوق الإنسان سجن "كوبر" الذي يقبع فيه الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وأكثر من 20 معتقلا آخرين من نظامه.

ونقلت بعض وسائل الإعلام عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن البشير يقبع في غرفة صغيرة بها سريران، حيث كان معه رئيس البرلمان السابق، أحمد إبراهيم الطاهر، الذي أُطلق سراحه.

وحسب المصادر فإن البشير يتلقى الرعاية الطبية بانتظام وأطباؤه يشرفون على ذلك، وهو يكثر من القفشات والضحكات.

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وأكد البشير أن النيابة السودانية بدأت فعلا التحقيق معه، فيما ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها ووجهت إلى الرئيس المخلوع 3 تهم تتعلق بالفساد.

ﻭﺷﻜﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، علي ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻁﻪ، ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ 4 مرات من أﺩﺍء ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭﻗﺎﻝ: ﺳﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﻭﻟﻦ ﻧﺴﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ.

وعزل الجيش السوداني البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاما، وتم إيداعه في وقت لاحق في سجن كوبر مع آخرين من قادة نظامه.