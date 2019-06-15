حول مبادرة تنسيقية القوى الوطنية.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قرأت مبادرة تنسيقية القوى الوطنية التي أطلقت عليها ( وثيقة تدابير الحكم الانتقالي) والتي أقرتها إحدى وعشرون قوى سياسية اجتمعت في الأيام الماضية. وواضح من أسماء تلك القوى والتحالفات أنها التي كانت تشارك النظام السابق في حوار الوثبة الذى طرحه عام 2014 وما نتج عنه من مخرجات تباطأ النظام السابق في تنفيذها ولم تقم تلك القوى بالضغط على النظام لتنفيذها وبالعدم الخروج عليه بالثورة الأمر الذي أدى إلى غضب الثوار عليها وأدى للاحتقان والانسداد السياسي فالفشل الاقتصادي والسقوط ..

من حق أية قوى وطنية – عدا حزب المؤتمر الوطني الذي كان حاكماً ومقصياً للقوى الأخرى و استبد وفشل وفسد – من حقها ممارسة الشأن السياسى بكل حرية حتى لو كان موقفها متردداً تجاه الثورة ولم تشترك فيها بالفاعلية المطلوبة فتلك تقديرات قياداتها تتحملها سياسياً في أية انتخابات قادمة داخل أحزابها وفي الانتخابات العامة كما هو متعارف عليه عالمياً في الأنظمة الديمقراطية..

إحتوت وثيقة المبادرة التي أطلقتها تنسيقية القوى الوطنية على قضايا كثيرة مهمة لاشك في ذلك ولكن يرى كثير من المراقبين أن الأوفق كان يجب أن تركز على القضايا العاجلة الملحة التي تتعلق بتدابير الفترة الانتقالية فقط فما طرحته يمكن أن يقدم كمسودة لدستور المستقبل حين يطرح وليس الآن بل يمكن أن يكون البرنامج السياسي لهذه القوى مستقبلاً..كان الأوفق أن تركز على الفترة الانتقالية مثل مستويات الحكم الثلاثة ومنظوماته والمفوضيات والوزارات عددها وطبيعتها واختصاصاتها إضافة إلى رؤيتها حول زمن الفترة الانتقالية المعقولة ورؤيتها حول تكوين مجلس السيادة والبرلمان عددهما واختصاصاتهما وطبيعة تكوينهما والعلاقات الدستورية بينهم. أما تلك التفاصيل فمكانها مشروع مسودة الدستور.

إن اقتراح الفترة الانتقالية بعام واحد فقط اقتراح غير موفق من المبادرة فالفترة الانتقالية تحتاج لعامين على أقل تقدير فالعام الواحد يمر سريعاً ولا يمكّن الأحزاب أن تعيد تأهيل وإعادة تسجيل وبناء نفسها وقيام مؤتمراتها وفترة العام الواحد الذي تم تجريبه عقب انتفاضة 1985 فشل ولم تمكن القوى السياسية أن تتحاور بهدوء عبر مائدة مستديرة من أجل الاتفاق على القواسم المشتركة والحد الأدنى لكيف يحكم السودان حيث كان همها من يحكم السودان والمنافسة في الانتخابات حيث لم تدرس جيداً ماهو النظام الانتخابى الأفضل الذي يحقق الكفاءة في إدارة شئون البلاد الأمر الذي أربك الممارسة السياسية وكرس مناخاً سياسياً بائساً..

لم أقرأ في الوثيقة رأياً حول إعادة هيكلة جهاز الأمن والاستخبارات فهذا من أولويات مطالب الثوار ليصبح الجهاز لجمع وتحليل المعلومات والعمل المضاد للعمل الاستخباري القادم من الخارج ويتحول قطاع الأمن لوزارة الداخلية وهذا أفضل من حل الجهاز ذلك القرار الخاطئ للمجلس العسكري عام 1985 أضر بالأمن القومي.

لم أقرأ شيئاً مفصلاً عن العدالة الانتقالية وتصفية النظام السابق ومحاكمة الذين أفسدوا وارتكبوا الجرائم..؟ لماذا؟!! هذه بعض ملاحظات ..