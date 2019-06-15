عن المجلس العسكرى بحكى ليكم!!.. بقلم طه مدثر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

الحمد لله لم يخرج علينا حتى الان احد الثعالب الدينية ويعلن ان فض الاعتصام تم وفقا لضوابط الشريعة.وان قتل المعتصمين تم وفق طريقة (الذبح الحلال)!!

(2)

مصدر الرأى عند المجلس الانتقالى.يتكون من ثلاث .شعور وعقيدة وعقل..والعقل نادرا. مايستعمله.المجلس العسكرى الانتقالى.ربنا يعيد له رشده.ويعيد لنا(الانترنت)

(3)

سمعت احدهم يدعو من يدخلنى الى زمرة المجلس لبعسكرى الانتقالى وله عشرة دنانير؟. وبعد ان عاشر آل المجلس الانتقالى فترة من الوقت.رأيته يدعو وبشدة من يخرجنى من زمرة المجلس العسكرى وله عشرين دينارا.؟

(4)

الباب البحيب الريح سدو وإستريح.هكذا فعل الحاكم بامره المجلس العسكرى الانتقالى المكلف.فقطع النت عن سائر البلاد والعباد.وحرمهم من خدمة مدفوعة القيمة مقدما. وارد بهذا العمل ان يريح أذنيه من كلام(قالوا وقلنا وقلنا ليه).

أيها الحاكم بامره.ما الذى تخافه من قطع النت؟فكل شئ تم إخفاء سيأتى يوما ويعرفه من به صم او بكم.

(5)

كلنا يرى ان المشاكل تقبل عليه دون إرادته.وودون طلب إستدعاء!!ولكن المجلس العسكرى الانتقالى هو من إختار(طائعا مختارا)مشكلته العظمى(فض الاعتصام)وحتى لا نظلمه.فربما تكون فرضت المشكلة عليه فرضا.اوربما إستشار بعض الحمقى والمغفلين من اصحاب السيادة والفخامة والرئاسة والامارة.فارادوا ان ينفعوه فضروه..والمجلس العسكرى الانتقالى ما ابعده عن رحمة الله.وما اقربه من رحمة السعودية والامارات ومصر وامريكا..وبئس الراحم.وبئس الرحمة وبئس المرحوم.

(6)

لا ينبغى لعاقل يؤمن بالله ورسله وكتبه واليوم الاخر والقدر خيره وشره..ان يمدح الراكوبة فى الخريف.حتى يجلس تحتها.ولا بالمجلس العسكرى حتى يجربه ويصاحبه.ويرى سؤ عمايله.او حتى يرحل المجلس او يفعل به الله مايشاء!!