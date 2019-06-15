توقعات بهطول أمطار بمعظم أنحاء البلاد

الخليج 365: توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس خلال الـ (48) ساعة القادمة انخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى بمعظم أنحاء البلاد، وتوقعت هطول أمطار في أجزاء متفرقة من ولاية نهر النيل، الخرطوم، كسلا، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الابيض، كردفان الكبرى ودارفور الكبرى. صحيفة السوداني المادة السابقة كولومبيا ..لزوم ما لايلزم.. بقلم د ناهد قرناص المقالة القادمة المتلازمة السودانية.. بقلم شمائل النور

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