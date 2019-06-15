كولومبيا ..لزوم ما لايلزم.. بقلم د ناهد قرناص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كل الحروب التي تدور في حياة البشرية لابد لها من مسوغ اخلاقي في النهاية ..شئ ما يقاتل من اجله الجندي ويجعل الحماس في قلبه مشتعلا ..اذ لا يمكن ان تستدعي جنودك وتخطب فيهم قائلا هيا لنذهب في نزهة و(بالمرة كدا نقتل لينا كم نفر في سكتنا )..لن تجد شيئا مثل هذا ..حتى اصعب الحروب واكثرها وحشية ستجد فيها من يؤمن بقضيته و يمسك بالبندقية ويطلقها باخلاص وهو يعتقد انه (يحسن صنعا).

صرح السيد الناطق الرسمي للمجلس العسكري بان التخطيط لفض الاعتصام كان القصد الأساسي منه (تنظيف) منطقة كولومبيا !! من اجل هذا الامر عقد اجتماع على اعلى مستوى ..تم الحشد له وترتيبه ..وحضره لفيف من علية القوم امثال رئيس القضاء والنائب العام لاعطاء الاستشارات القانونية ..ومن ثم تم اعطاء التعليمات للقيادة العسكرية (بتنظيف) المنطقة !! دقيقة يا جماعة هي كولومبيا دي مش منطقة صغيرة بالقرب من النيل ؟ ولا انتوا قاصدين شن الحرب على كولومبيا ست الأسم ؟

الشئ المتعارف عليه ان مداهمة المناطق التي يتم فيها تداول وتعاطي المواد التي تذهب العقل (مع ان ذهاب العقل هذه الايام لا يحتاج الى تعاطي) مداهمة تلك المناطق لا يحتاج الى هكذا حشد ..لا اكثر من عربة شرطة تذهب الى هناك وستجدهم بكل هدوء يذهبون الى مخافر الشرطة لتحرير بلاغات السكر والتعاطي ..واعتقد ان هذا الامر يحدث بصورة روتينية ذلك اننا لا نعيش في مدينة فاضلة ولا افراد شعبنا ملائكة.

طيب على اي أساس تم اعلان الحرب على كولومبيا وتمت مداهمة المكان بالقوات المسلحة باطيافها وتحالفاتها؟ والسؤال الذي يطرح نفسه بالضرورة هنا ..ماهي المرجعية القانونية والتي على اساسها اكتسب الهجوم شرعية حتمية ومستعجلة جعلت المجلس العسكري يعقد اجتماعا على اعلى درجة ويستدعي له من هم على قمة الهرم القضائي ؟؟ ترى هل كانت كولومبيا خطرة الى هذا الحد؟ وهل كان وجودها مهددا لامن البلاد والعباد الى هذه الدرجة الخطيرة ؟ هل كانت كولومبيا مسلحة ؟ هل كان افرادها اعضاء تنظيم ارهابي ؟ هل هم مهربي مخدرات ولهم عصابات مسلحة تحميهم ؟ ماهي المسوغات القانونية التي استند عليها رئيس القضاء والنائب العام لاعطاء الضوء الاخضر (لتنظيف) منطقة كولومبيا ومسحها من الوجود؟؟؟ (كلمة تنظيف هذه استخدموها في البيان الرسمي وكان القتلى هم مجموعة من الذباب لكن تلك قصة اخرى ربما نفرد لها مقالا منفردا).

(كانت المقصودة منطقة كولومبيا ولكن حدثت اخطاء في التنفيذ وانحرف بعض الجنود ودخلوا حدود الاعتصام ومن ثم حدث ما حدث) الذي حدث في منطقة الاعتصام بكل هوله يتم اختصاره في عبارة (حدث ما حدث ) ..نعم حدث ما حدث ..لكن تلك ايضا قصة اخرى وملف آخر فالاعتصام وفضه (كوم براهو ) ..نحن هسه في كولومبيا ..نريد ان نفتح ملفها ونعرف بكل شفافية …يا سيادة رئيس القضاء ..يا معالي النائب العام ..لو سلمنا بان الشعب السوداني (عندو قنابير) وصدقنا ان كل ذلك الحشد كان من اجل منطقة كولومبيا فقط ..يبقى يا صاحبي السعادة ..ماهو المسوغ القانوني والشرعي الذي استندتم عليه لاباحة قتل مواطنين عزل لا حول لهم ولا قوة ؟؟ ..رواد كولومبيا الذين لا بواكي لهم ..(باي ذنب قتلوا؟)