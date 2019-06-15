"زوزانا كابوتوفا" تؤدى اليمين الدستورية كرئيسة لسلوفاكيا

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن كابوتوفا أدت اليمين الدستورية خلال جلسة خاصة عقدت في البرلمان، لتصبح خامس رئيس لسلوفاكيا منذ حصولها على الاستقلال عقب انقسام تشيكوسلوفاكيا في عام 1993.
وكانت كابوتوفا قد فازت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مارس الماضي عقب حصولها على 58,35 % من أصوات الناخبين.
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