أعلن مسئولون كينيون أن عشرة على الأقل من أفراد الشرطة لقوا حتفهم اليوم السبت إثر اصطدام حافلتهم بعبوة ناسفة في مقاطعة "واجير" بالقرب من الحدود الصومالية.
وقال المسئولون - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن القتلى كانوا ضمن مجموعة تطارد مسلحين قاموا باختطاف عدد من قوات شرطة الاحتياط.
ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 من الشرطة الكينية فى انفجار قرب الحدود الصومالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.