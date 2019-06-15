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مقتل 10 من الشرطة الكينية فى انفجار قرب الحدود الصومالية

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أعلن مسئولون كينيون أن عشرة على الأقل من أفراد الشرطة لقوا حتفهم اليوم السبت إثر اصطدام حافلتهم بعبوة ناسفة في مقاطعة "واجير" بالقرب من الحدود الصومالية.

وقال المسئولون - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن القتلى كانوا ضمن مجموعة تطارد مسلحين قاموا باختطاف عدد من قوات شرطة الاحتياط.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.

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