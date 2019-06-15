شرطة أبو ظبى تطلق حملات توعية للأسر تحذر من ترك الأطفال بمفردهم

وأوضح أن قانون العقوبات فى الدولة يُحمل المهملين المسؤولية عن التقصير فى واجباتهم، مؤكداً ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياة وسلامة الأطفال.
وأضاف أن أغلب المربيات لا تتوفر لديهن أدنى مهارات تربية الأطفال، وتنشئتهم والتعامل معهم، مما ينعكس سلبياً على حالة الأبناء النفسية، والصحية، والسلوكية، وفى هذا السياق حث الأمهات على توفير الرعاية والرقابة اللصيقة وعدم إهمال أطفالهم وحمايتهم من المخاطر.
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