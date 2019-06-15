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شرطة أبو ظبى تطلق حملات توعية للأسر تحذر من ترك الأطفال بمفردهم

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أطلقت شرطة أبو ظبي حملات وبرامج توعية للأسر لحماية صحة الطفل النفسية والجسدية والسلامة العامة، وتحذيرات من مخاطر ترك الأطفال بمفردهم مع المربيات أو الغرباء الأمر الذى يعرضهم للأذى، بحسب "البيان"، وأوضح العقيد سعيد حمد الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بالإنابة أن شرطة نوهت بأهمية تركيز مراكز رعاية الأطفال على حماية الأطفال ورعايتهم والتزامها باستخدام أفضل الممارسات الشرطية والإجراءات الاحترازية لضمان حصولهم على أفضل المعايير التربوية.

وأوضح أن قانون العقوبات فى الدولة يُحمل المهملين المسؤولية عن التقصير فى واجباتهم، مؤكداً ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياة وسلامة الأطفال.

وأضاف أن أغلب المربيات لا تتوفر لديهن أدنى مهارات تربية الأطفال، وتنشئتهم والتعامل معهم، مما ينعكس سلبياً على حالة الأبناء النفسية، والصحية، والسلوكية، وفى هذا السياق حث الأمهات على توفير الرعاية والرقابة اللصيقة وعدم إهمال أطفالهم وحمايتهم من المخاطر.

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