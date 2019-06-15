وذكر التقرير أن معدل وفيات الأمهات ارتفع بشكل حاد منذ تصاعد النزاع في اليمن من 5 وفيات للأمهات يومياً عام 2013 إلى 12 حالة وفاة في 2018.
ولفت التقرير الذي جاء ضمن سلسلة بيانات قصيرة حول صحة الأم والوليد في اليمن إلى أن امرأة واحدة تموت من بين كل 260 امرأة أثناء الحمل أو الولادة ؛ فيما يموت واحد من بين كل 37 مولودا جديدا خلال الشهر الأول من الولادة .
وبين التقرير أن 3 ولادات فقط من بين كل 10 تتم في المرافق الصحية إلى جانب احتياج 1.1مليون امرأة حامل ومرضع إلى علاج من سوء التغذية الحاد الوخيم.
وتعليقاً على التقرير قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنرييتا فور "إن قدوم مولود جديد إلى الحياة في اليمن يمكن أن يتحول في كثير من الأحيان إلى مأساة للأسرة بأكملها".
وأضافت "أن عقودا من تدني التنمية وسنوات من القتال الحاد أوصلت الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأساسية للأمهات والأطفال إلى حافة الانهيار التام".
كانت هذه تفاصيل خبر اليونيسيف: وفاة امرأة كل ساعتين فى اليمن بسبب مضاعفات الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.