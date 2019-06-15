فنان عالمي يوجه رسالة للسعوديين بعد إلغاء حفله في جدة

اعتذر الفنان الأمريكي ني- يو إلى جمهورة في المملكة العربية السعودية لإلغاء حفلته التي كانت مقررة في مدينة جدة.

وكتب ني- يو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" "أقدم الاعتذار لأهل جدة.. في الطريق إلى المكان الذي كان مقرر أن يشهد الحفل أبلغت أنه تم غلقه".

وأضاف النجم العالمي "لا أعرف ما حدث يا شباب.. كنت متحمسًا للغناء لكم وفي طريقه إلى المكان الذي قيل لي إنه قد تم غلقه أعتقد أننا سنحاول مرة أخرى.. الكثير من الحب للجماهير.. آسف شباب".

ني-يو اسمه الحقيقي شافر تشيمر سميث، وهو مغن وكاتب أغان أمريكي من أصول أفرو أمريكية وصينية.

وبحسب "يورو نيوز" فإن إلغاء ليلة الافتتاح في السعودية تصدر العناوين الرئيسية.

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وكان من المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية افتتاح الملهى الليلي الذي قيل إنه "حلال" يوم الخميس، ولكن تم "إغلاقها" قبل عرضها الرئيسي.

وكانت شركة وايت، وهي ملهى ليلي مقره دبي، تخطط لفتح فرع مؤقت في مدينة جدة السعودية.

وكان حفل المغني الأمريكي ني- يو في ليلة الافتتاح، بتكلفة تتراوح ما بين 71 إلى 222 يورو للشخص الواحد.

وللعمل ضمن القواعد المحافظة للبلاد، أشارت الشركة إلى أن الديسكو باعتباره مقهى أو صالة أو مكانًا للأدا، كان أيضًا خاليًا من الكحول.

وحسب "يورو نيوز" تم الإعلان عن أن طريقة اللباس سوف تكون "كاجوال سمارت"، مما يشير إلى أن الحاضرين لن يحتاجوا إلى الالتزام بالقواعد الصارمة في البلاد بشأن الملابس، بما في ذلك العباءة التي ترتديها النساء.