استخدام 176 مليون شريحة محلية وأجنبية في مكة والمدينة

بلغ حجم شرائح مشتركي شركات الاتصالات المحلية والأجنبية العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان الماضي، أكثر من 176 مليون شريحة، منها 159 مليون شريحة محلية و17.7 مليون شريحة أجنبية.

ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن المعدل اليومي للشرائح المحلية العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان الماضي بلغ نحو 5.3 مليون شريحة محلية، فيما وصل المعدل اليومي للشرائح الأجنبية العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى 590 ألف شريحة أجنبية.

وأشارت البيانات إلى أن نسبة زيادة المعدل اليومي للشرائح المحلية والأجنبية العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان الماضي بلغت نحو 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.