كارتر يدعو للتدخل العسكري ضد إيران

وقال كارتر أمس الجمعة في مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية إنه يؤيد نظرية وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو بأن "عملاء إيران هم الذين قاموا بالهجوم، ما يعني أنها مسؤولة عن الحادث".
وأضاف: "أعتقد أنه ليس هناك أي شك في اتهامات بومبيو، الإيرانيون فعلوها لأنهم بدؤوا يشعرون بضغط العقوبات"، مشيرا إلى أنه: "إذا ما ثبت أن الهجوم قامت به مجموعات حليفة لإيران، فعلينا اعتبار إيران هي المسؤولة".
وأوضح الوزير السابق الذي تقلد منصبه خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما أن "بومبيو تحدث عن الرد السياسي والاقتصادي وليس العسكري على إيران، لكن في الحقيقة، أنا أفضل أن يكون الرد العسكري ضمن الخيارات المطروحة".
وتأتي تصريحات كارتر على خلفية تصاعد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط عقب استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس، وتوجيه واشنطن أصابع الاتهام إلى طهران.
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