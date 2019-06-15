مصدر يكشف اتجاه العسكري لتشكيل حكومة تصريف أعمال خلال اسبوعين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس شمس الدين كباشي، عن التئام اجتماع أمس مع الوسيط الإثيوبي ومندوب الاتحاد الإفريقي الدائم بالسودان. وأوضح أن الاجتماع تداول العودة للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وأكد أن الأمور تمضي بصورة وصفها بالجيدة والإيجابية، وأضاف قائلاً: (ستتم الدعوة قريباً من قبل الوسيط للتفاوض). وأفصح مصدر مطلع لـ (الإنتباهة) أن العسكري سيعلن عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال خلال أسبوعين من تاريخه سواء تم الاتفاق مع قوى الحرية أم لم يتم, ورجح في ذات الاتجاه أنه في حال تعثر الاتفاق مع قوى الحرية ستتم مشاركة بعض الأحزاب المنضوية تحته بمشاركة بعض التكنوقراط بمن فيهم عدد من أساتذة الجامعات وبعض الخبرات الوطنية التي تعمل في المنظمات الإقليمية والدولية. وفى سياق قريب من ذلك قال كباشي لـ (الإنتباهة): (نحن لدينا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة, لكن أرجأنا هذا الخيار للجهود التي يبذلها الوسطاء وصولاً لاتفاق، وما عايزين نلجأ للحل الأحادي إلا إذا استنفدنا كل الجهود، ويظل هو الخيار الأخير). ومن جهته أكد مصدر آخر أن الوسيط الإثيوبي لم يستطع أن يحدث تقارباً بين الطرفين حتى الآن.

ورفضت قوى الحرية استئناف التفاوض مجدداً قبل الإيفاء باشتراطات محددة بالتحقيق دولياً في فض الاعتصام وعودة الإنترنت وسحب الدعم السريع من الخرطوم وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حسبما نقلت مصادر بقوى التغيير لـ (الإنتباهة). وعادت قوى الحرية والتغيير لإدانة محاولات المجلس العسكري للتقليل من مجزرة فضّ اعتصام القيادة، وقالت في بيان لها أمس إن التهديدات الأمنية الظاهرة والمبطنة التي جاءت في مؤتمر المجلس (الانقلابي) لن تضرب في عضد وحدته، وتوضح مدى القصور الذي ظلّ يتعاطى به مع الأزمة التي تسبب فيها.