وكيل أعمال عربي يلعب دورا في تعاقد الزولفاني مع ظفار العماني

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
علم مصادر أنّ وكيل أعمال عربي على صلة بمدرب المريخ التونسي يامن الزولفاني لعب دورًا في انتقاله لنادي الظفار العماني.
والجمعة، أعلن نادي ظفار العماني تعاقده رسميًا مع مدرب المريخ السابق يامن الزولفاني لمدة عامٍ مقابل راتب شهري يبلغ”10″ ألف دولار.
وبحسب معلومات من مصدر موثوق لـ”باج نيوز” فإنّ يامن الزولفاني ينتظر أنّ يضم طاقمه المعاون رامز العرفاوي وعبد العزيز كنة، فيما يفاضل بين الروماني ماريوس ووسم للإشراف البدني على الفريق.
يشار إلى أنّ عقد يامن الزولفاني مع المريخ السوداني انتهى في الحادي والثلاثين من مايو الماضي.
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