شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية الانتقال السياسي المدني في السودان. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لـ”قناة الحدث”، إن الاتحاد الأوروبي يشجع الحوار بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. السوداني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يشدد على أهمية الانتقال السياسي المدني في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.