علي ﻋﺜﻤﺎﻥ طه يشتكي ﻣﻦ حرمانه ﺁﺩﺍء ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ بسجن كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أشتكى علي ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻁﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ للرئيس المخلوع عمر البشير، ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬ ﺁﺩﺍء ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ بسجن كوبر والذي يحتجز فيه أبرز قيادات النظام السابق . ﻭﻗﺎﻝ علي عثمان انه تم ﺣﺮﻣﺎﻧﻬ من ﺁﺩﺍء ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 4 مرات مشيرًا الى انه “ﺳﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻟﻦ ﻧﺴﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ”، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، بحسب صحيفة الجريدة .

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