غرق (12) شخصاً ونجاة (7) في انقلاب قارب قرب الحدود الإثيوبية

لقى اثنا عشر شخصاً مصرعهم، ونجا سبعة آخرون، إثر انقلاب قارب نهري قادم من منطقة الديم الحدودية مع إثيوبيا

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وقال شهود عيان، إن القارب المتجه لسوق مدينة أم درفا الأسبوعي صباح أمس، انقلب رأساً على عقب إثر اصطدامه بصخرة في عرض النهر قبالة قرية ألمان، وكان على متنه تسعة عشر راكباً، وأكدوا غرق امرأتين برفقة أطفالهما الخمسة، إحداهما قادمة من كسلا لمعايدة أهلها بالديم، بجانب خمسة آخرين فيما نجا سبعة غالبيتهم من الشباب.

وفي الأثناء، هبت قيادات المنطقة كافة بحضور مك منطقة فازوغلي وعمد ومشايخ القرى المجاورة، لإنقاذ الغرقى الذين تم انتشال سبعة جثث منهم حتى السادسة من مساء أمس، حسب صحيفة الصيحة، فيما لم يتم العثور على الخمسة الآخرين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)