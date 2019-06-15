مفوضية حقوق الإنسان تزور “كوبر” وتلتقي البشير وطه وهارون ونافع

التاريخ: 15-يونيو-2019
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زار وفد من المفوضية القومية لحقوق الإنسان بقيادة رئيسة المفوضية، حورية إسماعيل أمس الأول، معتقلي النظام السابق بسجن كوبر، وشملت الزيارة الرئيس السابق عمر البشير والفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، ود. نافع علي نافع، وعلي عثمان محمد طه، وعثمان محمد يوسف كبر، وأحمد هارون، وأكثر من عشرين قيادياً آخرين.
وأوضح مصدر بالمجلس العسكري حسب صحيفة الصيحة أمس، أن الزيارة جاءت بناء على طلب من المفوضية لتفقد أوضاع المعتقلين والاطمئنان على صحتهم، والرد على أسئلتهم وشكاواهم، حيث طالب المعتقلون بتوجيه تهم لهم أو إطلاق سراحهم، وأكدوا عدم توجيه أية تهمة لهم حتى اللحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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