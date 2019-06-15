الحكومة الأمريكية: سيناريوهات تنتظر السودان أحدها إيجابي

حذر مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية تيبور ناجي من سيناريوهات كارثية مشابهة لحالات عدم الاستقرار في ليبيا والصومال، في حالة فشل الوصول إلى حكومة مدنية انتقالية.

وقالت مصادر، إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى أفريقيا تيبور ناجي أبلغ الصحافيين في مداخلة هاتفية حسب صحيفة الإنتباهة، بوجود أربعة سيناريوهات مختلفة أمام السودان وسيكون السيناريو الإيجابي الوحيد في هذه السيناريوهات هو وجود عملية انتقالية بحلول (30) يونيو، بالتوافق مع خريطة الاتحاد الإفريقي.

Advertisements

وأضاف تيبور أن الحالتين السلبيتين الأخريين ستكونان عودة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير واستمرارية حكم المجلس العسكري الانتقالي. وأشار إلى أن واشنطون تسعى لإنشاء حكومة بقيادة المدنيين في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)