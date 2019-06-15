الأمة القومي: اعتراف (العسكري) بفض الاعتصام بداية جيدة

رأي حزب الأمة القومي أن اعتراف المجلس العسكري بفض الاعتصام بداية جيدة وأرضية يمكن الارتكاز عليها لتجاوز العثرات. وقال رئيس المكتب السياسي للحزب محمد المهدي الحسن لمصدر أمس، إن النزاهة والحيادية لم تنعدم وسط السودانيين، وأضاف قائلاً: (نرفض دخول الأجنبي في الشأن السوداني).

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ولفت المهدي إلى أهمية التشاور مع قوى الحرية والتغيير في اللجنة التي تشكلت للتحقيق في فض اعتصام القيادة، ودعا في اتجاه آخر لاستكمال الاتفاق الذي قطع شوطاً كبيراً، وقال: (نحن في حزب الأمة نرفض تحويل التفاوض لأديس أبابا لأننا ضد تدويل قضايا البلاد)، ومضى قائلاً: (لا نريد أن نرتكب أخطاء مثل أخطاء النظام المباد الذي دول قضايا السودان جميعاً، والحزب يتفق مع رؤية العسكري في الإبقاء على التفاوض بالداخل).

ودعا المهدي حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن تكون النوايا مخلصة لاستكمال الاتفاق وأن يكون التحقيق وطنياً من قبل السودانيين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)