هونج كونج تعلق مشروع القانون المثير للجدل بشأن تسليم المطلوبين أمنيا للصين

أعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، تعليق مشروع القانون المثير للجدل والمتعلق بتسليم المطلوبين أمنيا إلى الصين، والذي أدى إلى نزول مئات آلاف الأشخاص إلى شوارع هونج كونج في احتجاجات حاشدة خلال الأيام الماضية.

وقالت لام - وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم،السبت، " إن مشروع القانون أسيء فهمه، موضحة أن الهدف منه سد ثغرة في القانون من شأنها أن تساعد في تقديم الجناة إلى العدالة. مؤكدة أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والأمور التي تشكل مصدر قلق للأحزاب لتعديل التشريع المقترح".