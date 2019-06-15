هونج كونج تعلق مشروع القانون المثير للجدل بشأن تسليم المطلوبين أمنيا للصين

وقالت لام - وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم،السبت، " إن مشروع القانون أسيء فهمه، موضحة أن الهدف منه سد ثغرة في القانون من شأنها أن تساعد في تقديم الجناة إلى العدالة. مؤكدة أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والأمور التي تشكل مصدر قلق للأحزاب لتعديل التشريع المقترح".
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