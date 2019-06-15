ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم، السبت، عن محب الله محب المتحدث باسم شرطة إقليم (فرح) قوله "إن العشرات من مقاتلي طالبان شنوا الهجوم على مركز تابع لقوات الأمن في المدينة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين جراء الاشتباكات التي أسفرت أيضا عن مقتل ثلاثة مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين.
ولم يرد أي تعليق بعد من جانب حركة طالبان على هذا الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الأفغانية تحبط هجوما مسلحا فى غرب البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.