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القوات الأفغانية تحبط هجوما مسلحا فى غرب البلاد

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أحبطت قوات الأمن الأفغانية، هجوما شنه مسلحون تابعون لحركة (طالبان) في ضواحي مدينة (فرح) الواقعة غربي البلاد.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم، السبت، عن محب الله محب المتحدث باسم شرطة إقليم (فرح) قوله "إن العشرات من مقاتلي طالبان شنوا الهجوم على مركز تابع لقوات الأمن في المدينة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين جراء الاشتباكات التي أسفرت أيضا عن مقتل ثلاثة مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين.

ولم يرد أي تعليق بعد من جانب حركة طالبان على هذا الهجوم.

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