بوتين يهدي البوظة الروسية لنظيره الصيني بمناسبة عيد ميلاده

وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس بوتين زار مقر الرئيس الصيني في دوشنبه لتهنئته بعيد ميلاده الـ66 وأهداه صندوقا من البوظة الروسية التي يحبها الزعيم الصيني كثيرا.
وقال: "أكد الرئيس (بوتين) على دور شي جين بينغ في تطوير العلاقات الثنائية، وأشار إلى نجاح زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني مؤخرا إلى روسيا".
وبدوره شكر شي جين بينغ الرئيس الروسي على التهاني والهدايا، قائلا إن الرئيس الروسي يتمتع بشعبية كبيرة بين الجمهور في الصين.
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