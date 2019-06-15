تايمز: الغرب يدرس خططا لتشكيل قوة بحرية مشتركة لحماية الناقلات

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن دول الغرب تبحث، خططا لنشر قوات لحماية السفن المدنية في المنطقة، في أعقاب حادثة استهداف الناقلتين في خليج عمان.

ونقلت الصحيفة اليوم السبت عن مسؤولين غربيين تقليلهم من شأن الأحاديث عن رد سريع محتمل على الحادثة الأخيرة، مشيرين إلى ضرورة إكمال التحقيق في ما حصل، على الرغم من قناعتهم بأن إيران هي من يقف وراء الحادثة الثانية من نوعها خلال نحو شهر.

في الوقت نفسه، شدد المسؤولون للصحيفة على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الناقلات النفطية والسفن المدنية الأخرى في منطقة مضيق هرمز، وهو ممر بحري دولي استراتيجي وأهم شريان لتصدير النفط في العالم.

وأوضح أحد المسؤولين: "التحدي هو ضرورة التوصل إلى إجماع بشأن كيفية تحقيق ذلك بين بريطانيا والشركاء الأوروبيين الآخرين والولايات المتحدة والحلفاء الخليجيين واليابان والنرويج وأي طرف معني آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن النرويج واليابان والسعودية والإمارات تضررت جراء الحادثتين اللتين حصلتا خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، فيما تعد الصين والهند وكوريا الجنوبية من أكبر مستوردي النفط الخام الخليجي.

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ولفتت الصحيفة إلى أن لدى العديد من الدول المتأثرة جراء الأحداث الأخيرة تواجدا بحريا عسكريا دائما في منطقة الخليج، مع سلسلة قواعد بحرية في شبه الجزيرة العربية، لكن المشكلة تكمن في تحديد جهة حيادية يمكن للحلفاء الانضواء تحت رايتها لتنفيذ عمليات حماية مشتركة.

وأكدت الصحيفة أن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة قد تضطلع بهذا الدور، لكنها قد تفتقد إلى النفوذ السياسي.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا حمّلتا إيران المسؤولية عن الحادثة الأخيرة، فيما ترفض طهران هذه الاتهامات بشدة.