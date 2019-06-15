أمين عام الجامعة العربية في الخرطوم للتوسط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدأ أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، زيارة إلى الخرطوم، غداً الأحد، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى لمتابعة سير الأوضاع السياسية في الخرطوم.

وأكد أبو الغيط في تصريحات متلفزة، أن وفداً من الجامعة العربية يتواجد حالياً في الخرطوم للتحضير للزيارة، موضحاً أن الهدف من الزيارة هو تشجيع كافة الأطراف على التسوية السلمية التي تفتح الطريق لمرحلة انتقالية متفق عليها بين الجميع.

وأعرب أبو الغيط عن تفاؤله بنجاح نتائج زيارته المرتقبة، التي تعد الأولى منذ إزاحة الرئيس السوداني السابق عمر البشير عن الحكم.

وأقر المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان مساء الخميس، بأن المجلس هو الذي أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في 3 يونيو (حزيران) في عملية شابتها “بعض الأخطاء والانحرافات” وتسببت بمقتل العشرات.