النتائج المرتقبة لتحقيقات "فض الاعتصام".. هل تحل الأزمة؟

يترقب الشارع السوداني، السبت، أن يعلن المجلس الانتقالي عن نتائج تحقيق ملابسات فض الاعتصام بمقر القيادة في الخرطوم وسط اتهامات متبادلة بين الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير بعدم التوصل إلى حل للأزمة.

وجدد المجلس العسكري ثقته في لجنة التحقيق التي تواصل تحقيقاتها بشأن أحداث فض الاعتصام لتسلم النتائج بأقرب فرصة.

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلي أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم اليوم السبت.

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، أن التحقيق في فض الاعتصام "انتهى"، وأن النتائج ستعلن اليوم.

كما أشار كباشي في مؤتمر صحفي، إلى أن "بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض الاعتصام".

ولكن يبدو أن تلك النتائج لن تحل الأزمة السودانية بسبب عناد قوى الحرية والتغيير، حيث هنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية عودتها إلى التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي بموافقته على تشكيل لجنة دولية تشرف على التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وما تبعه من أحداث أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المعتصمين، معلنة رفضها مراجعة الاتفاقيات السابقة.

وقال عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين(تجمع غير رسمي)، محمد ناجي الأصم، لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم السبت إن شرط تكوين لجنة التحقيق لا يعني انتظار نتائجها، ولكن الموافقة المبدئية على اللجنة "يمكن أن يكون أساساً لاستئناف العملية التفاوضية".

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وأضاف الأصم:"سلمنا الوسيط الإثيوبي شروط التفاوض المباشر، وبدوره نقلها إلى (العسكري)"، وتابع: "وجود الوساطة، ودعم المجتمع الدولي ومراقبته للعملية، يمكن من إكمال العملية السلمية حتى توقيع الاتفاق بين الطرفين".

وأشار الأصم إلى أن اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته عن فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم والولايات "يجعل منه الخصم والحكم في آن واحد، ويشكك في نزاهة التحقيق الذي يجريه، ويعضد موقف قوى الحرية والتغيير في مطالبتها بتحقيق شفاف ومستقل".

فيما رفض المجلس العسكري أي تدخل خارجي في شئون البلاد، ف قال نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق ركن ياسر العطا، إن المجلس لن يخضع لأي ابتزاز سياسي أو ضغوط إقليمية أو غيرها، كما اتهم جهات في أقصى اليسار وفلول النظام بإعاقة عملية التفاوض وإفشال أي اتفاق.

وكشف في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة السياسية بالقصر الجمهوري عن رصد المجلس لمخططات فتنة داخل المنظومة العسكرية واستقطاب وتجنيد لتحقيق أغراض بعينها، فضلاً عن استهداف ممنهج لتفكيك الأجهزة الأمنية بالبلاد.

وقال العطا، إن المجلس العسكري الانتقالي همه مجابهة أي عمل مضاد للثورة حتى تحقق أهدافها، بجانب قيام مفوضية وقانون للانتخابات ووضع مسودة دستور دائم يفضي إلى إصلاح الدولة ومحاربة الفساد، وفي المقابل كانت تسود في الطرف الآخر روح الإقصاء والتجبر والتهديد بالتصعيد.

وأشار إلى أن الشروط التي وضعتها قوى إعلان الحرية والتغيير لا تعني المجلس العسكري إطلاقاً، معرباً عن أمله في تهيئة مناخ إيجابي لمسيرة التفاوض حتى يمضي إلى غاياته وأضاف قائلاً: "شروط الحرية والتغيير بمثابة متاريس أمام التفاوض".