4 تصريحات مؤثرة لـ"العسكري السوداني".. ماذا قال عن تسليم السلطة؟

أدلى أعضاء المجلس العسكري السوداني، خلال الساعات الماضية، بعدة تصريحات بشأن الأحداث التي تدور في السودان كان أبرزها بشأن تسليم السلطة.

قال الفريق ركن شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوادني ورئيس اللجنة السياسية، إنه تم إحباط محاولتين انقلابيتين خلال الفترة الماضية، وأن المجلس العسكري الانتقالي لن يسمح لأي جهة بالحديث عن الشؤون الأمنية البلاد لأنها من اختصاصه وحده.

وأوضح أن المجلس العسكري رصد خلال الفترة الماضية مخططات معينة تمضي في اتجاه الفتنة بين أفراد الشعب السوداني، وتصعيدا إعلاميا ضد الجيش.

كما أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه لا يسعى للانفراد بالسلطة، وبث رسائل طمأنة بأن اتصالات تبذل من أجل استئناف التفاوض مع قوى التغيير والحرية، مؤكدا أن انتقال السلطة إلى حكومة مدنية مستقرة يتطلب إشراف القوات المسلّحة على المرحلة الانتقالية.

وقال عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطا، إن القوانين تنص على أن تسلم السلطة إلى حكومة منتخبة ولكن المجلس رأى أن يتم ذلك عبر حكومة مدنية انتقالية تضع الترتيبات اللازمة والأرضية المناسبة لبناء حكم ديمقراطي مستقر، كما أن وجود القوات المسلّحة في الساحة السياسية خلال الفترة الانتقالية يمثل ضامناً وحامياً لها من أي انحرافات يمكن أن تهدّد أمن واستقرار البلاد كما أن ذلك سيقطع الطريق أمام أي تحركات سالبة لبقايا النظام المخلوع.

وطالب الفريق العطا تحالف قوى الحرية والتغيير بإزالة الشكوك ووقف الاتهامات ضد المجلس العسكري والتعامل معه كشريك أساسي في عملية التغيير الذي حدث في السودان، مؤكداً أن المجلس لا يسعى بأي شكل من الأشكال للانفراد بالسلطة وإنما يسعى لإقامة حكم مدني ديمقراطي مستدام ينقل البلاد إلى مربع الاستقرار والسلام.

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وأكد العطا التزام المجلس العسكري القاطع بوعده واستعداده لاستئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير والوصول معها إلى توافقات لإدارة الفترة الانتقالية، بشكل يمهّد لعملية التحول الديمقراطي التي من أجله قامت ثورة السودانيين.

وقال نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق ركن ياسر العطا، إن المجلس لن يخضع لأي ابتزاز سياسي أو ضغوط إقليمية أو غيرها، كما اتهم جهات في أقصى اليسار وفلول النظام بإعاقة عملية التفاوض وإفشال أي اتفاق.

وأوضح العطا، أن المجلس العسكري الانتقالي همه مجابهة أي عمل مضاد للثورة حتى تحقق أهدافها، بجانب قيام مفوضية وقانون للانتخابات ووضع مسودة دستور دائم يفضي إلى إصلاح الدولة ومحاربة الفساد، وفي المقابل كانت تسود في الطرف الآخر روح الإقصاء والتجبر والتهديد بالتصعيد.

وأشار إلى أن الشروط التي وضعتها قوى إعلان الحرية والتغيير لا تعني المجلس العسكري إطلاقاً، معرباً عن أمله في تهيئة مناخ إيجابي لمسيرة التفاوض حتى يمضي إلى غاياته وأضاف قائلاً: "شروط الحرية والتغيير بمثابة متاريس أمام التفاوض".

وأكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلي أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم اليوم السبت.

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، أن التحقيق في فض الاعتصام "انتهى"، وأن النتائج ستعلن اليوم، مشيرًا إلى أن "بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض الاعتصام".